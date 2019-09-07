Полиция устанавливает личность женщины, чье тело в мае нашли на свалке возле Дворца спорта

Харьковские правоохранители несколько месяцев устанавливают личность женщины, тело которой со следами насильственной смерти обнаружили на свалке возле Дворца спорта по проспекту Петра Григоренко 17 мая.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, на вид неизвестной 40-50 лет, она имела среднее телосложение, рост 164 см, карие глаза, короткие волнистые волосы, окрашенные в рыжий цвет, выступающий подбородок, имела 1-ю группу крови и вставную верхнюю челюсть.

Женщина была одета в махровый халат красного цвета с рисунком, желтую футболку с длинным рукавом, хлопчатобумажную светлую майку, черные капроновые колготки. На левой руке имела красный шнурок.

Всех владеющих любой информацией об умершей полицейские просят позвонить или обратиться в УКР ГУНП в Харьковской области по адресу: 61052, г. Харьков, ул. Ярославская 1/29, телефоны: 057-730-8334, 057-7059-363 или 102.