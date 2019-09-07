 

Полиция устанавливает личность женщины, чье тело в мае нашли на свалке возле Дворца спорта

07 сентября 2019 г. 18:57
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Харьковские правоохранители несколько месяцев устанавливают личность женщины, тело которой  со следами насильственной смерти обнаружили на свалке возле Дворца спорта по проспекту Петра Григоренко 17 мая.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, на вид неизвестной 40-50 лет, она имела среднее телосложение, рост 164 см, карие глаза, короткие волнистые волосы, окрашенные в рыжий цвет, выступающий подбородок, имела 1-ю группу крови и вставную верхнюю челюсть.

Женщина была одета в махровый халат красного цвета с рисунком, желтую футболку с длинным рукавом, хлопчатобумажную светлую майку, черные капроновые колготки. На левой руке имела красный шнурок.

Всех владеющих любой информацией об умершей полицейские просят позвонить  или обратиться  в УКР ГУНП в Харьковской области по адресу: 61052, г. Харьков, ул. Ярославская 1/29, телефоны: 057-730-8334, 057-7059-363 или 102.

 

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