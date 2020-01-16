В Харькове задержали рецидивиста за совершение уличного грабежа

16 января 2020 г. 11:44
98 просмотров

Харьковские полицейские задержали рецидивиста за совершение грабежа на улице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Основянский отдел полиции от 53-летнего мужчины поступило заявление о том, что на улице к нему подошел незнакомец, ударил в лицо и выхватил из рук телефон.

За совершение грабежа правоохранители задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления. 

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.