Понедельник без воды: кому сегодня не повезло?

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Метростроителей, 20 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (стояк) до 20:00 06.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 06.07.20 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №7, стояк), ул. Грицевца, 20-б (п. №1, стояк) до 20:00 06.07.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №7, стояк), ул. Гарибальди, 6-в (п. №1, стояк) до 17:00 06.07.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-г (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 29 (стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №8, стояк) до 20:00 06.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №12, стояк) до 17:00 06.07.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №5) до 20:00 06.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 10/24 (п. №4, стояк), ул. Залютинская, 53 (п. №1), пер. Донбассовский, 17 (стояк) до 20:00 06.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Шекспира, 16 (п. №2, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №2, стояк), ул. Бакулина, 3-б (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №9) до 20:00 06.07.20 г.