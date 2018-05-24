Как прощались с "Футболистом" Андреем Масловым

24 мая 2018 г. 18:25
Автор: Наталья Белокудря
100 просмотров

Николай Ворошнов - один из ближайших друзей Андрея Маслова. Они вместе пошли добровольцами на фронт в 2015 году. Начали войну в добровольческом батальоне «Донбасс», затем перешли в 16-й мотопехотный батальон и там служили вместе.

Николай вспоминает своего друга как очень целенаправленного, сильного и мужественного человека. Который даже на «нуле» не забывал о спорте и за несколько дней до гибели «Футболист» -таким был позывной Андрея, - организовал турнир между боевыми подразделениями:

Николай Ворошнов, позывной «Канада»

Він був капітаном цієї команди, він завжди був капітаном, ну так, був, людина професійна, професійний спортсмен, і так сталося , що вони виграли, свій останній матч він виграв!

На войне Андрей Маслов стал разведчиком, последнее место службы - разведрота 24 ОМБР. Там тоже он был командиром и его последний бой состоялся в Горловке 21 мая:

Юрий Калгушкин, военный комиссар

ДРГ противника і наш підрозділ протидиверсіонний ,я ким керував Андрій, зіткнулися – бій, нажаль, наші військовослужбовці – двоє, в том числі Андрій Маслов, загинули, четверо получили поранення. Ну у противника  - 4 загиблих.

Собрат «Футболиста» - «Испанец» - теперь стал командиром роты. Он был рядом, когда Андрея убили, и сегодня перед убитым товарищем просит всех не забывать, за что погиб он и все остальные бойцы:

Испанец, боец ВСУ

Потеря, конечно, очень огромная, как все наши побратимы, которые ушли – это и Май, і Цинк, это незаменимые все люди были… теперь ..Андрей. Мы на этом не остановимся , он погиб как герой в бою, защищая Украину, Мы уничтожали врага, по чуть-чуть освобождали нашу территорию, мы этим гордились и всегда будем этим гордиться!

У Андрея Маслова остались родители, жена и сын Мирон, которому всего 6 месяцев. Друзья разведчика, уже называют мальчика «сыном полка» и обещают помочь в его воспитании. Похоронили «Футболиста» на Аллее Славы  под звуки военного салюта:

А в следующем мае друзья хотят организовать футбольный турнир в памяти  Андрея Маслова.

Видео: 

Как прощались с "Футболистом" Андреем Масловым - 24.05.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.