Как прощались с "Футболистом" Андреем Масловым

Николай Ворошнов - один из ближайших друзей Андрея Маслова. Они вместе пошли добровольцами на фронт в 2015 году. Начали войну в добровольческом батальоне «Донбасс», затем перешли в 16-й мотопехотный батальон и там служили вместе.

Николай вспоминает своего друга как очень целенаправленного, сильного и мужественного человека. Который даже на «нуле» не забывал о спорте и за несколько дней до гибели «Футболист» -таким был позывной Андрея, - организовал турнир между боевыми подразделениями:

Николай Ворошнов, позывной «Канада»

Він був капітаном цієї команди, він завжди був капітаном, ну так, був, людина професійна, професійний спортсмен, і так сталося , що вони виграли, свій останній матч він виграв!

На войне Андрей Маслов стал разведчиком, последнее место службы - разведрота 24 ОМБР. Там тоже он был командиром и его последний бой состоялся в Горловке 21 мая:

Юрий Калгушкин, военный комиссар

ДРГ противника і наш підрозділ протидиверсіонний ,я ким керував Андрій, зіткнулися – бій, нажаль, наші військовослужбовці – двоє, в том числі Андрій Маслов, загинули, четверо получили поранення. Ну у противника - 4 загиблих.

Собрат «Футболиста» - «Испанец» - теперь стал командиром роты. Он был рядом, когда Андрея убили, и сегодня перед убитым товарищем просит всех не забывать, за что погиб он и все остальные бойцы:

Испанец, боец ВСУ

Потеря, конечно, очень огромная, как все наши побратимы, которые ушли – это и Май, і Цинк, это незаменимые все люди были… теперь ..Андрей. Мы на этом не остановимся , он погиб как герой в бою, защищая Украину, Мы уничтожали врага, по чуть-чуть освобождали нашу территорию, мы этим гордились и всегда будем этим гордиться!

У Андрея Маслова остались родители, жена и сын Мирон, которому всего 6 месяцев. Друзья разведчика, уже называют мальчика «сыном полка» и обещают помочь в его воспитании. Похоронили «Футболиста» на Аллее Славы под звуки военного салюта:

А в следующем мае друзья хотят организовать футбольный турнир в памяти Андрея Маслова.