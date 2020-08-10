Посольство США возобновило выдачу украинцам студенческих виз

10 августа 2020 г. 13:03
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине снова начало выдачу студенческих виз. Однако действующими остаются ограничения в выдаче остальных типов въездных виз. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Таким образом посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.

"Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы", - указано в сообщении.

В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.

Следует отметить, что в конце июня американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию, которая приостанавливает въезд в Штаты некоторых категорий иммигрантов и неиммигрантов, представляющих риск для рынка труда США в результате массового распространения коронавирусной инфекции.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53