Потребности Харьковщины в монетах номиналом 50 копеек и 1 гривна удовлетворяются: в НБУ прокомментировали ситуацию с разменом денег для метрополитена

В Национальном Банке Украины прокомментировали ситуацию с разменом монет для КП "Харьковский метрополитен" в ответе на информационный запрос. В пресс-службе НБУ сообщают, что НБУ продолжает удовлетворять потребности Харьковской области в обеспечении монетами номиналом 50 коп. и 1 грн. также, отметили в Нацбанке, в случае необходимости они рассматривают возможность увеличения запланированных объемов выпуска данных монет в следующем году. В ответе пресс-службы Национального Банка Украины сказано:

Національний банк України систематично відстежує обсяги достатності монет в обігу, планує виготовлення монет з урахуванням потреби суспільства.

Станом на 01.10.2017 року загальна кількість розмінних монет на душу населення по країні становить 292 штуки, а по Харківській області – 320 штук (на 01.01.2017 – 310 штук).

Національний банк України задовільняє потреби регіонів країни в готівці, у тому числі монетах, через банківські установи регіонів. У свою чергу, обслуговуючі банки у робочому порядку здійснюють безпосереднє забезпечення готівкою підприємств як комунальної чи державної власності, так і приватної. Водночас зазначаємо, що банки, працюючи з клієнтами, повинні забезпечувати їх потребу у розмінних монетах, в першу чергу, за рахунок власних надходжень, а при їх недостатності - звертатися до Національного банку України.

Національний банк України продовжує задовільняти потреби Харківської області в забезпеченні монет номіналами 50 коп. і 1 грн. з урахуванням наявності таких монет в резервних фондах, обсягів випуску їх в обіг та повернення з обігу тощо. У разі потреби, Національний банк розгляне можливість збільшення запланованих обсягів монет для Харківської області у наступному році.