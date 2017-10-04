Потребности Харьковщины в монетах номиналом 50 копеек и 1 гривна удовлетворяются: в НБУ прокомментировали ситуацию с разменом денег для метрополитена

04 октября 2017 г. 12:06
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В Национальном Банке Украины прокомментировали ситуацию с разменом монет для КП "Харьковский метрополитен" в ответе на информационный запрос. В пресс-службе НБУ сообщают, что НБУ продолжает удовлетворять потребности Харьковской области в обеспечении монетами номиналом 50 коп. и 1 грн. также, отметили в Нацбанке, в случае необходимости они рассматривают возможность увеличения запланированных объемов выпуска данных монет в следующем году. В ответе пресс-службы Национального Банка Украины сказано:

 

Національний банк України систематично відстежує обсяги достатності монет в обігу, планує виготовлення монет з урахуванням потреби суспільства. 

Станом  на 01.10.2017 року загальна кількість розмінних монет  на  душу населення по країні становить 292  штуки, а  по  Харківській області – 320 штук (на 01.01.2017 –  310 штук).

Національний банк України задовільняє потреби регіонів країни в готівці,  у тому числі монетах, через банківські установи регіонів. У свою чергу, обслуговуючі банки у робочому порядку здійснюють безпосереднє забезпечення готівкою підприємств як комунальної чи державної власності, так і приватної. Водночас зазначаємо, що банки, працюючи з клієнтами, повинні забезпечувати їх потребу у розмінних монетах, в першу чергу, за рахунок власних надходжень, а при їх недостатності - звертатися до Національного банку України.

Національний банк України продовжує задовільняти потреби Харківської області в забезпеченні монет номіналами 50 коп. і 1 грн. з урахуванням наявності таких монет в резервних фондах, обсягів випуску їх в обіг та повернення з обігу тощо. У разі потреби, Національний банк  розгляне можливість збільшення запланованих обсягів монет для Харківської області у наступному році.

 

Напомним, несколько дней назад автоматы для выдачи разовых билетов на проезд в метро перестали принимать 5-гривневые купюры, что вызвало массу обсуждений в социальных сетях. В метрополитене объяснили нововведение тем, что банк перестал разменивать деньги из-за чего сдачу из 5 гривен стало выдавать нечем.

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