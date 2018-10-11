Поймали на "горячем" с алкоголем и игрушкой из секс-шопа. Почему в Безлюдовке родители опасаются за своих детей

Жители Безлюдовки перепуганы не на шутку. Отложив все насущные дела, они собрались, чтобы защитить своих детей, говорит Виктория. Накануне 12-летняя дочь показала ей ужасную переписку со взрослым мужчиной, где содержались предложения интимного характера. Как оказалось, этот номер дети нашли на школьном дворе в записке, которую кто-то туда подбросил

Виктория Кришталь, мать пострадавшей девочки

Предлагалось интим, указан был половой орган, с линейкой, с сантиметром, указано было, что «будет все интересно, звоните, расскажу». Естественно, подросткам интересно. Начали звонить. Он начал предлагать гадости, дети сбрасывали, он начал названивать, предлагать подарки, как было в случае с моей дочкой

После подробного разговора с ребенком родители решили действовать немедленно. Заручившись поддержкой еще четырех мужчин, отец школьницы разработал план действий. Вместо девочки переписку с виртуальным извращенцем начала вести ее мать. Согласно плану, девочка назначила встречу, которая по требованию ее собеседника должна была состояться недалеко от леса в безлюдном месте. Также злоумышленник назвал свои условия: школьница должна была приехать на место и разговаривать с ним по телефону, чтобы он мог ее узнать и координировать действия. Узнав место и время, активисты спрятались неподалеку.

Мы переехали, дальше высадились и шли ей якобы навстречу, потому что мы боялись, мы хотели, чтобы она была в прямом контакте видимости.

Как только отец с друзьями увидели неизвестного, который приближается к девочке, они немедленно побежали к нему.

Андрей Татаренко

Я его когда схватил за руку, говорю: «Ну что, ты встретился». Он так прясел, я ж его под руку взял , а он потом – оп, и сел. На п’яту точку. Потом мы его подняли, посадили в машину и поехали. – Он не пручался, ничего не говорил? – Он, нет…типа «Вы меня с кем-то перепутали», он отрицал полностью все. Когда мы его ложили в машину, у него из сумки выпала бутылка «гаража», которую он обещал девочке купить, и резиновая штука

Мужчины уверяют, что задержанный пытался дать им деньги, предложив три тысячи гривен. Это предложение еще больше их возмутило. На тот момент уже стало известно, что задержанный звонил не только девочке. В телефонной книге неравнодушные жители нашли номера других детей - мальчиков и девочек. Сейчас все родители очень переживают из-за того, что преступник может остаться под домашним арестом

Богдан Рыбка, отец пострадавшей девочки

Люди уже все знают. И население, наше население зло на то, что нам говорят о том, что его могут под подписку выпустить, что он дома будет находиться. Зачем это? Государство просто бездействует. Мы сделали всю работу за полицию, мы привезли его туда, пожалуйста, берите, оформляйте, садите. Вот вам доказательства. Они начинают расследование… есть доказательства, есть все. Посадите вы человека, пусть наши дети ходят спокойно. У вас тоже есть дети.

Правоохранители говорят, что сегодня задержанному официально объявили о подозрении. Полицейские, в свою очередь, просят у прокуратуры требовать в суде содержания под стражей без права внесения залога

Сергей Чиж, заместитель начальника ГУНП в Хар. обл.

Злочинець затриманий, доставлений в слідчий підрозділ, слідчими винесено протокол в порядку статті 208 – особа затримана, їй оголошено підозру. Харківська прокуратура взяла ситуацію під контроль як резонансну, в суд, взяття під варту без будь-якої альтернативи

Олег Бех, начальник ГУНП в Хар. обл.

Ми зможемо йому стаціонарно призначити психіатричну експертизу для того, щоб визначити - чи осудна чи неосудна вказана особа. Тому що, якщо вона неосудна, будуть прийняті примусові заходи медичного характеру

По состоянию на шесть часов вечера родители еще ждали, пока начнется судебное заседание. Они рассказали, что в зал должны пустить только заявителей, ведь слушание должно быть закрытым.