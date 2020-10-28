Пожар в Горобьевке: Кабмин выделил деньги погорельцам

28 октября 2020 г. 15:06
1 просмотр

Правительство выделило 3,5 млн грн на компенсацию убытков погорельцам из Двуречанского района. Как сообщают в ХОГА, об этом сказал во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В прошлом месяце в Харьковской области в результате пожаров сгорело более 20 домов. Сегодня правительство выделяет 3,5 млн грн, чтобы помочь семьям, потерявшим свое жилье. Люди смогут начать его восстановление или строительство нового», - сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, во время масштабных лесных пожаров в Двуречанском районе сгорели 22 домовладения. Кроме компенсации от правительства, погорельцы получили по 20 тыс. грн материальной помощи из областного бюджета.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53