Преимущества покупки квартиры в жилом комплексе комфорт-класса®

Украинский рынок недвижимости развивается стремительно — только в Киеве на сегодняшний момент строится более 200 новых жилых комплексов. Львиная доля этих объектов относится к недвижимости комфорт-класса (40%), что неудивительно, ведь она сочетает привлекательную стоимость «эконома» и преимущества «бизнеса».

Недвижимость класса «комфорт»: что привлекает инвесторов?

Уникальная концепция и выразительная архитектура. Жилые комплексы комфорт-класса выделяются на фоне других высотных зданий оригинальными архитектурными решениями и стильным оформлением фасада. Места общего пользования могут быть украшены произведениями искусства и дизайнерскими работами.

Современные технологии строительства. Как правило, строительство ведется по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен кирпичом. Не исключено, что на этапе строительства здания инвесторы могут перепланировать выбранную квартиру.

Выгодное месторасположение. Жилые комплексы класса «комфорт» строятся в районах с хорошей транспортной доступностью и развитой социально-торговой инфраструктурой. Важно, что в пешей доступности к дому находятся школы и детские сады, магазины и супермаркеты, аптеки и поликлиники. Обязательно наличие остановки наземного общественного транспорта или станции метрополитена в непосредственной близости к новостройке.

Изобилие выбора. Покупателям предлагают не только квартиры с одной, двумя или тремя комнатами, но и двухуровневые варианты с несколькими санузлами, гардеробной и кладовой. На верхних этажах зданий могут быть квартиры с выходом на террасу.

Безопасность. Во многих случаях внутренние дворы жилых комплексов класса «комфорт» ограждены и закрыты для автомобилей. Предусмотрен подземный паркинг. Работает консьерж-сервис и есть домофон, что ограничивает доступ посторонних в здание.

Благоустройство территории. Во внутренних дворах жилых комплексов комфорт-класса предусмотрена детская площадка, цветочно-кустарные насаждения, лавочки и другие места для отдыха. Возможно обустройство спортивной площадки.

SAN FRANCISCO Creative House — жилой комплекс комфорт-класса на проспекте Победы

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ЖК SAN FRANCISCO Creative House, реализацией которого занимается SAGA Development. Комплекс включает два жилых здания (9 и 14 этажей) и современный бизнес-центр. Находится

ЖК на пр. Победы 67 возле станции метро «Нивки». В непосредственной близости — все необходимые социальные, торговые и развлекательные объекты. Добраться в другие районы Киева не составит труда.

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