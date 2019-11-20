Президент наградил посмертно комбрига Коростелева, скончавшегося в харьковском госпитале

20 ноября 2019 г. 13:15
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Президент Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины полковника Евгения Коростелева.

Соответствующий указ № 853/2019 от 19 ноября опубликован на сайте Президента Украины.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)», - сказано в указе.

Как сообщалось, раненый в результате подрыва на взрывном устройстве командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады полковник Коростелев скончался вчера, 19 ноября, в харьковском госпитале.

 

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