Президент Украины наградил посмертно полицейского, погибшего в результате стрельбы возле горсовета

Сегодня, 23 августа, президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил погибшего во время стрельбы в Харькове лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко орденом «За мужество» III степени.
Об этом он сообщил в своем Твиттере.
Президент передал орден матери погибшего полицейского.
«Иногда за это приходится платить самую дорогую цену, как недавно произошло в Харькове, когда на защиту мирной жизни города стал украинский Герой. Дмитрий Кириенко своим телом прикрыл мир и спокойствие в городе, отдав свою жизнь», - написал Порошенко.
Напомним, 20 августа возле Харьковского городского совета харьковчанин Александр Поярков устроил стрельбу, тяжело ранив охранника горсовета и полицейского Дмитрия Кириенко, который от полученных ранений скончался в больнице. Нападавшего на месте ликвидировали полицейские.
Позже стало известно, что перед стрельбой в горсовете мужчина дома застрелил свою жену.
Хочу висловити слова величезного співчуття мамі та слова поваги за виховання такого сина. Ім’я старшого лейтенанта поліції Дмитра Кірієнка назавжди залишиться у наших серцях. Орден «За мужність» III ступеня передав сьогодні мамі Героя Нелі Сергіївні
— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 августа 2018 г.