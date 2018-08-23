Президент Украины наградил посмертно полицейского, погибшего в результате стрельбы возле горсовета

23 августа 2018 г. 12:02
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Сегодня, 23 августа, президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил погибшего во время стрельбы в Харькове лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко орденом «За мужество» III степени.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Президент передал орден матери погибшего полицейского.

«Иногда за это приходится платить самую дорогую цену, как недавно произошло в Харькове, когда на защиту мирной жизни города стал украинский Герой. Дмитрий Кириенко своим телом прикрыл мир и спокойствие в городе, отдав свою жизнь», - написал Порошенко.

Напомним, 20 августа возле Харьковского городского совета харьковчанин Александр Поярков устроил стрельбу, тяжело ранив охранника горсовета и полицейского Дмитрия Кириенко, который от полученных ранений скончался в больнице. Нападавшего на месте ликвидировали полицейские.

Позже стало известно, что перед стрельбой в горсовете мужчина дома застрелил свою жену.

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