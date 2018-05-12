При проверке водителя на алкоголь остановленная полицией водитель-понятая оказалась пьянее

12 мая 2018 г. 14:27
Источник: Новое Время
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Киевские полицейские остановили женщину-водителя и попросили ее стать понятой при задержании другого предположительно нетрезвого водителя.

Женщина же оказалась пьяной, начала кричать на полицейских и легла на дорогу.

Опасный и курьезный инцидент произошел на улице Семена Скляренко в ночь с 10 на 11 мая, сообщает Киев Оперативный.

Водитель первого автомобиля признался, что выпил бутылку пива и ждал экспертизу.

"Понятая" в это время начала скандалить, пыталась договориться с полицейскими, и даже выбегала на дорогу. 

По результатам проверки оказалось, что алкоголь в крови первого водителя не превышал норму. Второго же водителя  - пьяную  женщину - пришлось задержать. 

Видео: 

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