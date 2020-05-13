Пробки на дорогах и очереди на остановках. Когда в Харькове могут открыть метро?

Пробки и толпы людей на остановках общественного транспорта. Второй день подряд после ослабления карантина Харьков стоит в масштабных утренних пробках. Больше всего времени проводят в «тянучках», те кто направляется в сторону центра.

Это самая длинная улица в городе - Московский проспект.

Офелия, за рулем 4 года

Они всегда были. И во время карантина был пробки. Ощущается. Вот тут пробка. В противоположную сторону. Только не знаю с чем это связано. Наверно, то что открыли места рабочие

Чтобы добраться с ХТЗ на работу - в район Холодной горы на троллейбусе Лилия тратит 3 часа. Однако, по возможности, вызывает такси или едет вместе с коллегами, у которых есть собственное авто. На общественный транспорт, говорит, полагаться невозможно.

Лилия, редактор

Я вчера случайным образом оказалась на площади Конституции. Миллионная очередь к троллейбусу, просто нереальная. Миллионная. Люди забиваются, при чем половина людей без масок. Мы пытаемся и такси, и если могут нас подобрать сотрудники, мы доезжаем вместе. Такси, как сказали, подорожало. Ну, это проблема, это реальная проблема, работать нам надо, но как добираться

Из-за того, что карантин ослабили и большинство горожан вышло на работу, а метро не работает, еще и часть маршрутов отменили, на некоторых остановках общественного транспорта образуются очереди.

Наталья работает в ателье по пошиву одежды. Накануне после двух месяцев карантина вернулась на работу. Говорит, не исключает, что туда завтра пойдет пешком. Ведь ждет троллейбус уже почти час.

Наталья

Не очень. хорошо добираюсь. Хотя это бывает не каждый день. Вот сегодня так. - Сколько стоите и ждете? Минут уже сорок. Уже два троллейбуса я пропустила. Один не остановился, в первый я не залезла

Чтобы успеть на работу и попасть в троллейбус или автобус Оксана вышла из дома на полчаса раньше. Толкаться и лезть в толпу не рискнула - боится за собственное здоровье.

Оксана, мастер маникюра

Я только третий день как вышла на работу. Поэтому еще не въехала в это. Выхожу за полтора часа. Пораньше. Первый день вообще за два часа выходила. Где-то время час двадцать, час тридцать мне добираться на работу. Я на Ботаническом саду работаю. Мне кажется, со вчерашнего дня начали так набиваться. Вчера же многие вышли на работу

Люди говорят, ликвидировать этот утренний и вечерний коллапс могло бы увеличение количества транспорта на маршрутах, а еще лучше запуск метро.

Игорь

Вообще, я смотрю ухудшилась ситуация, если при карантине народ сидел дома, то сейчас рвутся люди на работу. Потому что заканчиваются деньги. Надо зарабатывать, а чем добраться до рабочего места. Добавить транспорт, разрешить работу метро. Потому что метро – это структура военная. Там всегда была хорошая вентиляция. Можно обеспечить обеззараживание воздуха. Просто нормальный режим запуска людей организовать. Просто у нас не умеют. Логистики нет

Людмила

Мы ждем метро, ​​потому что мы едем к Холодной горе, а потом еще дальше едем, поэтому у нас самый лучший путь - это метро

О том, что ситуация в городе сейчас вызывает беспокойство, сегодня говорили и на исполкоме городского совета. Ведь, говорят чиновники, Харьков сейчас под угрозой срыва карантинных мероприятий.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц.защиты населения

Наслідки можуть бути такими, що сьогодні люди скупчилися на остановках, їх повним повно. В трамваях, в тролейбусі. Вони один біля одного, дихають один біля одного. Є ж якісь експерти, які можуть сказати, що буде страшніше чи працюючий метрополітен, чи переповнений наземний транспорт

Вместе с этим, говорит Горбунова-Рубан, вопрос открытия метрополитена нужно ставить на уровне Киева - перед премьером и правительством.