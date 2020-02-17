Прокуратура сообщила о подозрении инженеру ХТС, попавшемуся на взятке

Харьковской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении ведущему инженеру КП «Харьковские тепловые сети» по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что ведущий инженер КП «Харьковские тепловые сети» требовал неправомерную выгоду в размере 55 тыс. грн за подготовку и беспрепятственное согласование технической документации по отключению жилой квартиры от сетей централизованного отопления, с последующим установлением автономного отопления.

4 февраля 2020 г. указанного инженера задержали на «горячем» в его служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.