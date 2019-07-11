Промышленные чиллеры от компании «Термоком» ®

Компания «Термоком» занимает в Украине одну из лидирующих позиций в сфере оснащения промышленных предприятий и торговых центров качественными системами охлаждения, вентиляции, кондиционирования, отопления. Мы рекомендуем воспользоваться предложением «Термоком» и заказать чиллер, потому что эта компания неукоснительно выполняет принятые обязательства, поддерживает доступные и прозрачные цены, предоставляет техническое сопровождение поставляемого заказчикам оборудования и гарантирует его качество.

Эксплуатационные особенности чиллеров

В каталоге представлены эффективные в использовании чиллеры, предназначающиеся для следующих отраслей:

охлаждение промышленного оборудования;

производство безалкогольной и алкогольной продукции;

молочная промышленность;

хлебобулочное и кондитерское производство;

кондиционирование.

Чиллеры проектируются на собственной технической базе предприятия и соответствуют всем предусмотренным стандартом ISO 9001:2015 требованиям. Перед поступлением в продажу все модели проходят заводские испытания. Чиллеры заправляются фреоном и поставляются клиентам в полной готовности к введению в эксплуатацию.

Выбирая оборудование для предприятия или магазина, нужно учитывать начальную температуру жидкости, которую требуется охлаждать, а также температурный показатель, который планируется достичь в результате этого процесса. Также при выборе чиллера следует принимать во внимание объем рабочей среды, который будет прокачиваться через него. Исходя из этих параметров, можно рассчитать нужную мощность промышленного оборудования и подобрать оптимальный вариант.

Преимущественные характеристики чиллеров

Представленные в каталоге компании «Термоком» чиллеры демонстрируют ряд плюсов:

простая и надежная конструкция, обеспечивающая бесперебойное функционирование агрегата;

высокое качество сборки и комплектующих, изготовленных ведущими производителями;

умеренный расход электрической энергии благодаря повышенной энергоэффективности оборудования;

двойная защита, предотвращающая замерзание жидкости в испарителях;

прочный корпус, защищенный от коррозии порошковым покрытием;

ремонтопригодность и возможность замены комплектующих;

присутствие в базовой комплектации электронного блока управления, реле протока и контроля фаз, регулируемой системы управления давлением конденсации;

гарантия производителя сроком 12 месяцев;

упрощенное техническое обслуживание, удобный доступ к ключевым компонентам агрегата.

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