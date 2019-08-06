 

Пропавшую полгода назад 12-летнюю девочку нашли

06 августа 2019 г. 13:26
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Правоохранители разыскали 12-летнюю девочку, пропавшую почти полгода назад. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 18 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из городской детской клинической больницы самовольно ушла 12-летняя девочка. В медучреждении она находилась временно из-за отсутствия документов и законных представителей.

5 августа правоохранители установили местонахождение девочки. Все это время она находилась у своей знакомой в городе Днепр. Никаких противоправных действий в отношении неё совершено не было. 

Сейчас подросток находится в детском социально-психологическом реабилитационном центре. 

Полицейские разыскивают ее родителей.

 

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