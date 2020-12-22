Прощание с Кернесом. Где похоронят мэра и какие улицы перекроют для проезда?

Перед прибытием самолета с телом умершего возле аэропорта дежурят полицейские, спасатели и медики. Встречают борт коллеги Геннадия Кернеса, его друзья и знакомые.

Cергей, харьковчанин:

Фактически карабкался-карабкался, но увы, какая-то пошесть его скосила и не выдержал. Я вообще удивляюсь, что 6 лет еще как-то что-то делать, быть "в седле", молодец. А приехал, потому что СМИ показывали, что прилетит рейс из Берлина, и не мог сидеть просто дома.

Сергей Чернов, депутат областного совета:

Я три каденції, будучи головою Харківської облради, а Геннадій Кернес, будучи міським головою, плідно працювали. Це була така взаємноповажна щоденна робота, зв'язок. І дружні стосунки поза межами робочого часу.

Борт из Германии прибыл в Харьков в 19.24. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Вскоре кортеж с телом Кернеса в сопровождении охранников, родственников, полиции и карет "скорой" отправился в морг 17 больницы.

Прощаться с Кернесом и хоронить его будут 23 декабря. Этот День в Харькове - траурный. Все развлекательные мероприятия отменены, на государственных флагах повесят черные ленты.

Игорь Терехов, секретарь городского совета:

Только что приземлился самолет, с Геннадием Адольфовичем, с семьей, все остальное будет по плану. И прощание с Геннадием Адольфовичем в оперном театре и захоронение на 2-м кладбище.



На центральных улицах Харькова 23 декабря ограничат проезд транспорта. Схемы движения опубликованы на сайте городского совета. С 5.30 утра до 2 часов дня будет частично запрещен проезд на Благовещенской площади, спуске Соборном и улице Университетской. С 13.30 до 15.00 - на части улиц Сумской, Ярослава Мудрого и Пушкинской.

Во время церемонии прощания с городским головой Геннадием Кернесом возле театра оперы и балета и затем, на кладбище, будут дежурить полицейские и военные. К охране порядка планируется привлечь около 400 правоохранителей.