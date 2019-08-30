Пушечные выстрелы, автоматные очереди и торжественный марш - присягу принимали курсанты-спасатели

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

По традиции именно так - гимном и пушечными выстрелами на Мемориале Славы в Лесопарке - первокурсников Харьковского национального университета гражданской защиты поздравляют с началом учебного года. Сразу после пушечных выстрелов - выстрелы автоматные - в честь всех павших на службе государству.

На торжественной церемонии - более четырехсот новоиспеченных воспитанников ВУЗа. Среди них почти половина - курсанты, которых, кроме посвящения в первокурсники, ждет еще и присяга службы гражданской защиты. Пополнением более чем довольный - говорит ректор университета Владимир Садковый.

Владимир Садковый, ректор НУГЗУ:

Приходить молодь грамотна, в першу чергу, грамотна, фізично підготовлена, тому що навантаження трошечки такі, серйозні, треба бути готовим до всього. Хочу сказати - у нас в цьому році набір майже з усіх куточків країни, молодь іде з задоволенням, молодь дуже цікава, а найголовніше, що вони знають, що їх чекає - яка служба їх чекає, що будуть труднощі, але це все вкрай необхідно. Ця молодь патріотично налаштована.

Среди других присягу принес и будущий сапер-пиротехник Артем Стрик. Его работа в будущем будет связана с обезвреживанием взрывчатки. Профессию выбрал, когда в школу к ним пришли спасатели и начали объяснять, как уберечься от взрывоопасных предметов - объясняет парень, - добавляет - чтобы сдать экзамены, пришлось попотеть.

Артем Стрик, курсант:

Коли я бачив, як до нас до школи приходили люди в формі, розказували, показували різні речі - як треба, як не треба, мені теж закортіло допомагати людям, робити те ж саме. - Були ЗНО та фізичні іспити. Це підтягування на перекладині, ну, і біг на 100 метрів і кілометр. - Тяжко було? - З незвички було дуже тяжко.

Уже в воскресенье курсанты должны прибыть в казармы, в которых они проведут следующие несколько лет, а студенты начнут обучение уже с понедельника.