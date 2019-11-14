"Пушистый единорог": в США родился щенок с хвостом на лбу

В США, в штате Миссури, нашли щенка с вторичным хвостом на лбу.

Малыша, которому примерно 10 недель, нашли на сельской свалке.

Его отвезли в центр спасения животных.

"Пушистый единорог" абсолютно здоров, и нет никакой необходимости удалять лишний хвостик на лбу, который, по словам спасателей, добавляет ему шарма.

Фото маленького найденыша стало вирусным в Facebook, а работники центра надеются, что это поможет другим животным в приюте найти любящих хозяев.

Руководитель учреждения Рошель Стеффен рассказала BBC News, что щенок "чувствует себя хорошо и все время играется".

Малыша назвали Нарвал - в честь вида кита, у которого в верхней челюсти есть один большой бивень.

Рентген показал, что вторичный хвост Нарвала размером с одну треть его фактического хвоста, и у него не было ни одной цели, кроме той, чтобы сделать его "крутым щенком".

Нарвал пока останется в приюте, поскольку спасатели хотят, чтобы он "немного подрос и убедился, что хвост не станет препятствием или проблемой".

Стеффен рассказала, что Нарвал - один из сотен собак, которых бросают в сельской местности Миссури.

Их приют помогает животным с особыми потребностями.

"Мы даем им шанс", - говорит Рошель Стеффен.

Фото и видео Нарвала на странице центра в Facebook за 24 часа набрали десятки тысяч "лайков".