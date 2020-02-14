Пьяный житель Харьковщины бросался на медиков и повредил автомобиль скорой помощи

Житель Купянского района Харьковщины повредил автомобиль бригады скорой помощи, прибывшей на вызов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 февраля около 19:45 в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что в селе Глушковка неизвестный бросается на его автомобиль.

Как оказалось, водитель автомобиля «ВАЗ» увидел мужчину, который ходил по дороге без верхней одежды. Заявитель предложил ему помощь. Внезапно незнакомец начал бить по автомобилю и залез на него.

Свидетели, которые также видели неадекватные действия мужчины, вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики попытались осмотреть мужчину, но тот сопротивлялся, бросался на них и разбил стекло на задней двери кареты медицинской помощи, а также сделал трещину на лобовом стекле и вмятину на капоте другой машины.

На месте полицейские установили личность мужчины. Им оказался 36-летний безработный местный житель, который злоупотребляет алкоголем. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По результатам медицинского освидетельствования, в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работники полиции составили в отношении нарушителя протокол по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Купянского отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту повреждения имущества.