Работа крупных автодилеров Харьковщины заблокирована. Причины конфликта

Группа харьковских предприятий (ООО "Артсити", ООО "Автоарт", ООО "Артсити ЛТД", ООО "Арт-Лекс ЛТД", ООО "Автоарт ЛТД", ООО "Арт-Лекс"), которые являются официальными дилерами автомобилей «Тоyota» и «Lexus» неожиданно для себя узнали, что они являются должниками «Мегабанка», а все их имущество - салоны, СТО, автомобили - под арестом.

Неожиданно, потому что никаких займов, говорит владелец фирм, они в банке не брали, ни за кого своим имуществом не поручались.

Более того, все контакты с этим заведением ограничивалось открытием в салонах отделений банка для удобства расчетов клиентов.

Именно так, считают автодилеры, их исходные документы с подписями ответственных лиц оказались у банкиров, которые якобы были присоединены к документам реальных должников, других автодилеров, которые задолжали банку 13000000 долларов.

Олег Топчий, владелец автодилеров «Тоyota» и «Lexus»:

Никто не оспаривает тезис, что если ты у банка взял деньги, то нужно отдать. Но это никак не относится к нашим компаниям, которые у этого банка деньги не брали, а так же не подписывали гарантии и поручительства по возврату другими компаниями денег этому банку. Мы считаем, что речь идет об элементарном подлоге документов и рейдерском захвате имущества, что недопустимо, когда речь идет не просто о банке, а банке с иностранными инвестициями

Автодилеры «Тоyota» и «Lexus» обратились в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное производство по факту мошенничества сотрудниками «Мегабанк».

А также добились в суде снятия ареста со своего имущества, так как таким образом до решения спора по существу блокировалась работа всего предприятия.

Но путем подачи в суд измененных исков добились наложения нового ареста, несмотря на решение Хозяйственного апелляционного суда.

Новости АТН течение двух дней пытались получить информацию от "Мегабанка" по заявлениям представителей автосалона Тойота, но никаких комментариев журналисты так и не получили.

Представитель отдела маркетингу Андрей Войницкий сначала попросил подождать до вечера, после заявил, что комментариев не будет, а потом и вовсе порекомендовал обращаться в банк по телефонам, указанным на сайте.

Однако ни в приемной, ни в колл-центре ответить на вопрос не смогли, и предоставить телефоны тех людей, кто может пообщаться с журналистами, не согласились.

Автодилеры «Тоyota» и «Lexus» считают, что такая настойчивость является ничем иным, как доказательством попыток рейдерского захвата их бизнеса.