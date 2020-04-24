"Работать нельзя закрыть": почему в Харькове не приостановили торговлю на продуктовых рынках

Наталья, покупатель

Супермаркеты - тысяча человек туда заходит, а у нас на рынке в два раза меньше. У нас вообще людей нет. В супермаркетах пусть заедут в Эпицентр, в Класс зайдут, Восторг. Тогда узнают, где надо закрывать, а где не надо. Там же олигархи, кто их будет там закрывать. Там бабло, а тут нищие. Выживание идет

Это Центральный рынок города. Любовь торгует здесь овощами.

Любовь, продавец

Будем выбрасывать, а что? Пусть принимают супермаркеты. Я думаю, что что-то же будет такое. Допустим дешевле, но все же какая-то копейка

Несмотря на карантин пока что здесь осуществляется торговля. Никакого решения о закрытии и прекращении своей работы руководству не поступало. Поэтому перед началом рабочего дня у продавцов спрашивают об их самочувствии и меряют температуру. Работают только в масках и перчатках, на столах стоят антисептики.

Татьяна Роденко привезла на рынок овощи. О временном закрытии продовольственных рынков все слышали. Жалуются - с каждым днем ​​людей на рынке становится все меньше. Хоть немного расторговаться могут разве что в субботу и воскресенье.

Татьяна Роденко, продавец овощей

Слышала, да. Ну, что же, нам не хочется, а как постановят, так и будет. Мы люди законопослушные. Ну, не хочется, конечно. Я считаю, что у нас на рынке очень хорошо. Рынок центральный, все оформлено, все чисто. Людей у ​​нас мало, расстояние соблюдаем, народа наплыва большого нету.

Светлана Хаирова, продавец

Это очень серьезно. Не хотелось бы, чтоб закрыли базар. Мы каждый день работаем и надеемся на лучшее

Александр пришел за продуктами. Покупает их себе и знакомым, которые не могут выйти из дома. Говорит, из-за того что людей на рынке в несколько раз меньше, чем в супермаркете - здесь чувствует себя безопаснее.

Александр, покупатель

А как люди будут жить, как они будут питаться, как они будут передвигаться? Безусловно, можно что-то закрывать, но к чему это будет приводить. Надо подумать, все взвесить, а потом принимать решение

Вход в крытый павильон рынка разрешен только в масках. Внутри работает вентиляция и открытые окна. Поверхности в течение дня дезинфицируют специальными растворами. Около продуктов, которые не требуют специальной обработки натянута пленка.

Людмила, уборщица

Поверхности здесь, ручки обрабатываем, двери обрабатываем. Через каждые 15 минут делаем. Дезраствор 5-ти процентный

Ирина Безрук, продавец мяса

Если прекратить рынки, останутся маленькие магазины, и цена поднимется на товар. Я так думаю, когда рынки работают, цена стабилизируется, а если все это закрыть, прекратить, люди почувствуют себя, частные магазины, более .. и поднимут сами

Не закрывался на карантин из-коронавируса и Сумской рынок. Вход внутрь только в защитных масках. На входе защитные полиэтиленовые перчатки и дезинфектор.

Марина, продавец

Вы же видите, перчатки у нас, маски, маски, очки, средства дезинфицирующие, салфетки

Марина торгует сладостями. Покупателей на рынке, говорит женщина, меньше. Она тоже не понимает, почему надо закрывать рынки, ведь, считает, что рисков здесь гораздо меньше, чем в больших супермаркетах.

Марина, продавец

Отрицательно отношусь, конечно. Слышала, что музеи собираются открывать и библиотеки. Зачем я не знаю? Столпотворений нет, все соблюдают дистанцию ​​люди. Все, как говорится, нормально, спокойно

Пять раз в день меняет маски и одноразовые перчатки продавец Елена. Для еще более надежной защиты женщина в защитных очках.

Елена, продавец

У нас все в порядке. У нас все есть. Антисептики есть. Мы защищены абсолютно. Людей немного, так что скопления большого нету, все в порядке

Наталья, покупатель

Полностью соблюдены все правила. Все удобно. Всегда есть на любую цену, любой вкус. Я в супермаркеты вообще не хожу. Потому что, я считаю, что там ничего хорошего нет. Все хорошее здесь

Впрочем, по словам главы области Алексея Кучера, даже при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, розничная торговля на рынках Харькова и области должна быть приостановленоа Разрешено осуществлять только оптовые продажи.

Алексей Кучер, глава ХОГА

На сьогоднішній день, усі ринки окрім двох, про які ми говорили. Це два ринки, вони будуть діяти в частині оптової торгівлі на території міста Харкова. Всі інші ринки на території області вони закриті і робота їх заборонена. Це теж буде контролювати комісія. Ми ще раз сьогодні підтвердили це і 17-го, я сьогодні отримав копію рішення. Від 17 квітня 2020 року, де такою ж комісією ХМР заборонила роботу ринків на території міста

Однако, 22 апреля после сессии горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что закрытие рынков не входит в компетенцию города. По его словам, город не имеет таких полномочий. Зато, о работе рынков в Харькове несмотря на карантин глава области доложил руководителю Офиса президента Андрей Ермак. Тот, в свою очередь заявил, что вопрос будет поднят на уровне президента и Министра внутренних дел.