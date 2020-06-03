Рада собирается увеличить штрафы за нарушение ПДД пешеходами

Верховная Рада приняла в первом чтении приняла законопроект №2697 "О внесении изменений в статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения". За документ проголосовали 277 депутатов.

В частности, закон предусматривает, что за пренебрежение сигналами регулирования дорожного движения, переход дороги в неустановленном месте или прямо перед транспортным средством, которое приближается, за невыполнение ПДД пешеход должен оплатить штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Согласно действующему законодательству штраф составляет три необлагаемых минимума. Также за указанные нарушения предлагается отменить предупреждения.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют велосипедами, грузовым транспортом, и погонщиками животных, документ предлагает оставить без изменений. Размер штрафа составляет пять необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако, если лицо, совершившее указанные выше нарушения было еще и в состоянии алкогольного опьянения, то штраф предлагают установить в размере 30 необлагаемых минимумов. Сейчас штраф составляет восемь необлагаемых минимумов.

Если же совершение указанных нарушений создало аварийную обстановку, то штраф предлагают установить в размере 40 необлагаемых минимумов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. На сегодняшний день штраф равен 10 необлагаемым минимумам.