Раненого лебедя, спасенного из зоны АТО, доставили на реабилитацию в Харьков

Раненую птицу, что осталась одна зимовать в пойме близ села Брусовка Лиманского района Донецкой области, обнаружили местные жители. Они очень переживали, что лебедь, после того как растает лёд, просто погибнет. Одна небезразличная женщина, которая, собственно, и договорилась, чтобы птицу приняли в экопарке, возглавила спасательную миссию.

Владимир Переходович, нач. сектора птиц экопарка

Она говорила, рассказывала историю, обращалась и к депутатам, и к своей местной власти, чтобы помогли его там выловить, потому что действительно птица пропадала. Никто не обратил на это внимание. Она попросила МЧСников. МЧСники откликнулись, поймали, и вот так вот он прибыл

Ветеринары осмотрели лебедя - его состояние удовлетворительное, но требуется дополнительный уход и питание. Он будет жить на Лебедином озере экопарка вместе со своими родственниками, пока окончательно не выздоровеет.

Владимир Переходович, нач. сектора птиц экопарка

У нас больше 40 особей, где-то под 50 особей лебедей, вот, и большая часть из этих лебедей - это все которые были где-то каким-то образом там подбиты, подстрелены или может быть, вмерзшие в лёд. Вот здесь есть малыш у нас, вот он серый, его 4 дня назад принесли люди, выдолбали со льда. То есть он полностью вмерз уже, родители взрослые улетели, его оттуда выдолбывали, принесли и вот он живет у нас, мы стараемся сделать всевозможные процедуры, чтобы он хорошо себя чувствовал и жил

Специалисты призывают не оставаться равнодушными и помогать животным и птицам, попавшим в беду. А если нет возможности помочь собственноручно, надо обратиться в так называемую службу спасения экопарка, специалисты которой сразу же придут на помощь.

Валерия Иващенко, заместитель директора экопарка с зооветеринарных вопросов

Есть горячая линия, на которую каждый житель Украины может позвонить и сообщить о какой-либо проблеме. Как домашних животных, так диких и экзотических. Сейчас очень актуально - это замерзшие лебеди, которые не улетели, в прудах, озерах, на речках. Аисты с подбитыми крыльями, на которых могли охотиться охотники. В основном - это птицы. Также к нам попадают и хищники различные: мелких ёжиков очень часто приносят люди, косули ...

За 7 лет существования этой службы специалисты экопарка уже спасли более 22 тысяч животных и птиц, среди которых 4 тысячи - это дикие, экзотические и занесенные в Красную книгу Украины особи.