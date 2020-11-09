Расписывался ли Кернес в документах при регистрации на мэрские выборы: активисты просят полицию разобраться в этом

Выяснить, была ли подпись на документах, которые подавались Кернесом при регистрации на выборы, настоящей, или же была поддельной. Честного расследования в этом вопросе требует председатель общественной организации "Молодежный выбор" Артур Газиев. Он предполагает, подписи на документах, представленных при регистрации Геннадия Кернеса на пост городского головы, могли быть кем-то подделаны. Впрочем, соответствующее заявление в полиции от Газиева принимать и регистрировать отказались. Поэтому мужчине пришлось идти в суд. И уже Червонозаводский суд Харькова обязал правоохранителей взяться за это дело.

Артур Газиев, председатель ОО "Молодежный выбор"

Следовательно, судья Червонозаводского суда Шелест вынесла решение удовлетворить мою жалобу в отношении следователей на их бездеятельность. Как я заметил постоянную бездеятельность на фоне дел городского совета. Сейчас их обязали внести мое заявление в ЕРДР и провести настоящее расследование, невзирая на чины и должности

Газиев говорит, такое расследование является крайне важным. Ведь, уверен общественный активист, информация о состоянии здоровья Кернеса является социально значимой, потому что сам мэр является общественно важной фигурой, от которой зависит жизнь современного мегаполиса. Также говорит Газиев, он обратился в милицию с заявлением по факту исчезновения Геннадия Кернеса и надеется, что правоохранителям не понадобится решение суда чтобы зарегистрировать ее.

Между тем, в полиции говорят, информация о подписи уже зарегистрирована и проверяется.