Реформа здравоохранения на Харьковщине. Что нашли на медицинских складах и кто проигнорировал сегодняшнюю встречу с главой ХОГА?

В ближайшее время на Харьковщине будет создан Госпитальный совет - совещательный орган, который призван найти пути, чтобы вывести больницы на современный уровень. Об этом сегодня во время встречи с руководителями медицинских учреждений области сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА

Я зустрівся з представниками Міністерства, які разом з нами опрацювали відповідне положення - нормативний акт, який буде відповідні взаємовідносини регулювати - роботу Госпітальної ради. Ця Госпітальна рада найближчим часом вона буде створена

И как сообщил сегодня же губернатор на складах области обнаружили оборудование, которое по неизвестным причинам не использовалось. По словам Алексея Кучера теперь будет выяснено по каким причинам его не передавали медикам.

При обсуждении проблем сферы здравоохранения глава области подчеркнул - хотел видеть бы и представителей города. Однако в зале - ни одного представителя муниципальных медучреждений. Так же встречу проигнорировал и председатель областного совета Сергей Чернов.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА

Так склалося в державі, тут навіть не хочу згадувати конкретні персоналії, але в нашій державі чомусь кожне питання перетягується в політичну площину. Ну, я цим не задоволений, я не хочу грати в політику в такій важливій сфері як медицина. Я прошу підключатись колег і я думаю, якщо ми власні політичні вподобання відставимо в сторону, то ми лише покращимо все те, що відбувається в нашому регіоні

И сегодня же Алексей Кучер посетил с рабочим визитом и «Харьковоблэнерго». В частности, глава области встретился с руководством предприятия и пообщался с абонентами в центре обслуживания клиентов. С августа здесь, без очередей можно решить все вопросы, связанные с электроснабжением.

Як споживач вперше - задоволені? – Да, замечательное обслуживание, все хорошо!

По словам руководителя "Харьковоблэнерго" на сегодняшний день предприятие имеет два основных должника. Это КП "Харьковводоканал", который должен чуть более 1 миллиарда гривен и «Харьковские тепловые сети» - с суммой в 340 миллионов гривен.

Василий Скопенко, руководитель АО "Харьковоблэнерго"

В 19 году мы смогли аккумулировать средства и выполнить капитальный ремонт сетей харьковской области на 295 миллионов гривен, то есть программу выполнили в полном объеме, что нам даст возможность пережить осенне-зимний период

При этом, по словам руководителя предприятия, средняя заработная плата выросла до почти двенадцати с половиной тысяч гривен. А уже в следующем году ее планируют увеличить до почти 16 тысяч гривен