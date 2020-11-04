Реконструкция Московского проспекта. На какой стадии ремонтные работы и что замедляет процесс?

Самая длинная улица города - Московский проспект. Реконструировать этот важный инфраструктурный объект дорожники начали в мае. А это участок у Велозаводского моста. Больше половины работ, отчитываются дорожники уже выполнено.

Сергей, мастер дорожных работ

В планах у нас поставить вот эти пешеходные блоки, которые будут отгораживать, обеспечивать жизнь пешехода. Идет подготовка, с понедельника будем стелить еще один слой асфальта ложить. Параллельно бригада “светофорщиков” устанавливает светофоры, закладывают кабеля они

На выполнение каждого этапа, рассказывает Сергей, дается два-три дня. Но в последнее время свои коррективы начала вносить погода. Поэтому уже сейчас дорожников починить подгонять.

Сергей, мастер дорожных работ

Погода мешает всегда. Дожди для асфальтировщика всегда ... Чего ждем, чего отложили асфальт, потому что были дожи. По погоде там далее вроде идут нормальная погода, показывали солнечные дни. Надо, чтоб асфальт по максимуму высох. Конечно, по дождям не планируем ложить, но бывает всякое

Больше всего ждут расширения проезжей части автомобилисты, ведь даже несмотря на светофоры, которые установили здесь в прошлом месяце, поток машин все равно сверхбольшой. По мнению Андрея этот участок дороги был наиболее опасным в городе.

Андрей, водитель

Я не могу сказать на сколько он разгрузил, но он явно был здесь нужен. Потому что как автомобилист могу сказать, что его проезжать было очень тяжело без светофоров. Те кто по главной им как-то более менее было безопасно, а при маневре выезжающие с вторых направлений были проблемы

Олег, водитель

Я здесь второй раз проезжаю после этого ремонта, еще не обратили внимание. Но думаю это будет лучше чем то что было

Значительно легче переходить дорогу теперь и пешеходам, потому что раньше это было настоящим испытанием.

Евгений, местный житель

Приходилось обходить, там единственный был пешеходный переход. Это было не совсем удобно. Приходилось возвращаться-обходить. Особенно, когда перекопали, ну зато сделали. На самом деле меньше аварий стало, потому что раньше это было каждый день по несколько аварий

А это уже перекрытый участок в районе площади Героев Небесной Сотни. Здесь полностью заменяют коммуникации и дорожное полотно. Сейчас дорожники укладывают трамвайные рельсы, а примерно через две недели начнут асфальтировать участок. Закончить работы планируют до конца этого года. Об этом Новостям АТН сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью ХГС Юрий Сидоренко.

Валентина живет в доме, который находится рядом. Говорит, больше всего хлопот добавляет отмена некоторых трамвайных маршрутов. И отсутствие обустройства участка для пешеходов.

Валентина, харьковчанка

Я один раз перелезла, больше не перелажу, столкнулась с трактором, ударилась о зеркало. Не заметила. Я под ноги смотрела. Мы как вроде бы и в центре, и как в глухом селе каком-то. Нам ни подъехать ничем нельзя. Пойди найди его где он останавливается, стараюсь пешком везде бегать

Вместе с этим снова перекрыт участок в районе улицы Харьковских дивизий. Движение транспорта в сторону центра будет запрещен до 10 ноября, хотя обещали его восстановить 17 октября.

Между тем реконструкцию всего Московского проспекта в мэрии планируют закончить ко Дню города в следующем году.