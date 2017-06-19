Ремонт дорог, который не нужен чиновникам. Добиться реконструкции убитых участков не помогают даже петиции

Салтовка, улица Солидарности... Этот отрезок дороги соединяет одну из самых оживленных магистралей города - Академика Павлова и рынок Барабашова. Время от времени тут срезают местные жители и таксисты, чтобы не стоять в пробках в час пик. Правда, такая экономия времени легко может обернуться приличным счетом на СТО. Дело в том, что тут встречаются ямы глубиной до 20 сантиметров и с полметра в диаметре. Объезжать их в буквальном смысле приходится змейкой выезжая на встречку.

Максим, автомобилист

Ну, вот этот кусочек нужен. Я допустим, вот, на своей машине уже не переезжаю. Если я проваливаюсь в яму, я сажусь на ней. Конечно, нужен.

Михаил, автомобилист

Говно такое, и это говно, и все говно. Передадите. Конкретно, надо ремонтировать? Надо ремонтировать, конечно, надо! Одни ямы сплошные.

Харьковчане даже подали соответствующую петицию. На сайте горсовета, она довольно быстро набрала 5 тысяч голосов, гарантирующих рассмотрение градоначальником. Но в мерии, как оказалось, своя позиция относительно этой дороги и необходимости на ней ремонта. В официальном ответе сказано:

С целью поддержания технического состояния проезжей части улицы Солидарности, в 2016 году коммунальным подрядным специализированным предприятием по ремонту и строительству автодорог г. Харькова "Дорремстрой" выполнены работы по текущему ремонту на отдельных участках. Однако после осенне-зимнего периода эксплуатации 2016-2017 гг., а также в связи с интенсивным передвижением большегрузного транспорта асфальтобетонное покрытие указанной дороги в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. В перечень работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети города на 2017 год указанная дорога не вошла.

Между тем местные жители уверяют, в 2016ом ремонта здесь также удалось добиться только по инициативе громады, люди буквально забросали мэрию жалобами. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что улица Солидарности, действительно, не худшая в Харькове, в сравнении с рядом дорог, в том числе и в частном секторе, где асфальт износился до такой степени, что в период проливных дождей они больше напоминают канавы.