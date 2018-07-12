Ретро-ралли с финишем на море

Из Харькова в Одессу на ретро-машинах. Сегодня с площади Конституции отправилось на юг "Звездное ралли". Бонусом учасинкам этого автопробега, в случае, если они доберутся до финиша, станет купание в волнах Черного моря.

Семь ретро-автомобилей сегодня выстроились на площади Конституции. Отсюда начиналось для участников Восточного дивизион "Звездное ралли", финиш которого состоится в Одессе. Старт же был обеспечен автомобильным клубом "Харьков".

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Это большой пробег, большое испытание для таких самоходов, которые многие уже перенесли не один десяток, а то и сотню лет.

Расстояние между Харьковом и Одессой составляет 720 километров. В путь эти машины пошли, придерживаясь строгого хронометража. За сегодня под колесами ретро-автомобилей должны остаться более двух третей дистанции.

Дмитрий Григорьев, организатор "Звездного ралли":

Сегодня экипажи пройдут около 500 километров в направлении Полтава - Кременчуг - Александрия - Кировоград, выполнят ряд специфических заданий, связанных с регулярностью пробега, откроют несколько секретных точек в режиме квеста и таким образом будут прославлять Харьков по всему левобережью Днепра.

"Звездное ралли" проводится уже в третий раз. В следующем году непосредственно в Харькове запланировано представительное ретро-ралли с привлечением экипажей не только из Украины.