Резкое падение. Bitcoin обвалился ниже $13 тысяч

После новых высот, когда казалось, что первая и самая популярная на сегодняшний день криптовалюта в мире будет только расти, цена Bitcoin (биткоин) резко двинулась вниз.

Так, 22 декабря средневзвешенный курс криптовалюты опускался до $12 874 за монету. Еще 17 декабря биткоин поднимался выше $20 тыс. То есть меньше чем за неделю цена криптовалюты обвалилась почти на 36%.

На момент написания материала биткоин немного потянуло вверх, и он торговался около $13,6 тыс.

Резкое падение биткоина связывают с банкротством и закрытием южнокорейской криптовалютной биржи Youbit из-за кибератак. Хакеры сумели взломать Youbit и похитить 17% всех активов.

Отметим также, что согласно биржевым данным coinmarketcap, общая рыночная стоимость криптовалют в мире на данный момент составляет почти $518 млрд, а общая стоимость биткоина сейчас превышает $229 млрд.