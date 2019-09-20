 

Рухнувший на окружной мост после ремонта откроют с ограничениями - СМИ

20 сентября 2019 г. 17:10
Источник: УНН
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Мост, который обрушился в Харькове, после завершения ремонтных работ откроют с соответствующим ограниченным режимом. 

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ответ Службы автомобильных дорог в Харьковской области на информационный запрос.

"На сегодняшний день подрядным предприятием Службы автомобильных дорог за счет средств государственного бюджета проводятся аварийно-восстановительные работы разрушенного путепровода, которые планируется завершить до конца декабря текущего года. После чего движение транспортных  средств будет восстановлено с соответствующим ограниченным режимом", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, ремонтные работы на обрушенном в Новобаварском районе мосту планируют завершить к середине ноября.

Как сообщалось, утром 25 августа произошло аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу в районе поселка Песочин на окружной Харькова. По данным пресс-службы дорожников, обрушение моста произошло из-за динамического удара перегруженной фуры

 

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