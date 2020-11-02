С завтрашнего дня в харьковские школы будут ходить только ученики 1-4 классов

С 3 ноября в Харькове ученики средних и старших классов переходят на дистанционное обучение. Как пишет "Суспільне", об этом сегодня сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, 2 ноября школы работали "в дистанционном и смешанном режиме".

"Дело в том, что все, что касается детей, нужно проводить очень взвешенно и тщательно. Необходимо провести медосмотры, провести беседы с детьми по поводу будущего дистанционного обучения, сделать соответствующие коррективы расписания и провести организационные мероприятия по организации дистанционного обучения", - сказала Деменко.