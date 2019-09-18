Дорогу-бить! Куда перенесут 1,5 тысячи торговых павильонов "Барабашово", и почему предприниматели не хотят быть "коммунальным предприятием"

Геннадий Кернес проводит совещание по пробивке дороги, которая должна соединить Салтовку с центром Харькова. Ее протяженность по проекту около 2,5 километров, а проходит она на месте, где сейчас находятся торговые павильоны рынка «Барабашово». Таким образом, в планах города - передвинуть более тысячи торговых точек.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы вместе в вами, предпринимателями, построим за деньги коммунального предприятия вам торговые места. Значит, эти торговые места будут оформлены, я еще раз повторю, по закону Украины, и вы сможете там работать

Дорога, уверяют чиновники, уже давно в плане, а бизнесмены построили торговые павильоны на так называемых "красных линиях" незаконно. А те, кого впоследствии переселят, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

Татьяна Поливанова, главный архитектор Харькова

Дорожно-транспортной сети и магистралей дорог Харькова она рассчитывается. - Микрофон ближе, пожалуйста! - Она рассчитывается, и она рассчитана, она была во всех этих генеральных планах города Харькова, которые существовали с 53-го года, и этот коридор всегда существовал

Между тем часть предпринимателей уверяет, что внезапное решение начать пробивку дороги, начиная работы именно с территории торгового центра «Барабашово», не приняв во внимание альтернативные варианты, - попытка манипуляции и дестабилизации ситуации на рынке. Говорят, сначала нужно было создать обещанные рабочие места, дать возможность предпринимателям переместиться, а уже потом начинать строительство.

Еще больше беспокоит людей то, что они войдут в состав коммунального предприятия, которое впоследствии, не исключено, что станет убыточным. По крайней мере, такая судьба постигла едва не все харьковские КП.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ «Барабашово»

Нас хотят насильно затащить всякими уговорками в коммунальное предприятие. Как я сказал городскому голове, к сожалению, 99 % КП, находящихся в городе Харькове, являются убыточными. Зачем нас затягивать в убыточное предприятие?

Кроме этого, говорят предприниматели, разместиться полностью или даже частично на предложенных участках будет проблематично, а о том, какой будет цена одного квадратного метра, им до сих пор не сказали, поставив лишь перед фактом о переезде. А в это время без внимания остаются не отремонтированными участки дороги на территории торгового центра и возле него.

Александр Гвоздь, предприниматель ТЦ «Барабашово»

Отстроят места, опять же, а как же те покупатели, которые годами нарабатывались, они - наши постоянные. Благодаря им мы и существуем сейчас на рынке. Конкретной информации о том, что сначала якобы перенесут предпринимателей, якобы это бесплатно будет, цены за квадраты метр мы не слышали. Соответственно, как это будет, будет видно дальше

Установить торговые павильоны для предпринимателей планируют на территории бывшего таксопарка, это 2,5 гектара недалеко от проспекта Юбилейного, а новую дорогу планируют построить уже ко Дню города 2020.