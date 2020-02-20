Самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку и вылетит в Харьков, - МВД

Самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт "Харьков". По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

«Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г.Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы», - уверяют в МВД.

Как сообщается, по прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта.

Далее специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В МВД предупреждают, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решением правительственного штаба.

МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также в МВД призывают граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации.