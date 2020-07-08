Самолеты стоят, долг по зарплате растет. Когда «Укроборонпром» погасит задолженность по ХАЗу?

Виктор Слинько на авиационном заводе работает уже более 30 лет. Проблемы на ХАЗе начались, говорит мужчина, еще в 90-х. С тех пор становится только хуже - сейчас задолженность по его заработной плате в целом составляет около 130 тысяч гривен.

Виктор Слинько, работник Харьковского авиационного завода:

Я не имею возможности даже пользоваться общественным транспортом - я приезжаю на завод и уезжаю на велосипеде, потому что у меня нет денег для того, чтобы оплатить. Да, иногда мне платят, сами понимаете, за сентябрь прошлого года. Даже если я получаю, например, какие-то шесть тысяч или пять тысяч гривен, но с учетом того, что постоянные долговые обязательства перед знакомыми, перед друзьями - то этих денег не хватает на то, чтобы при нынешних рыночных ценах купить даже вкусную булку хлеба.

На сегодняшний день долги ХАЗа по официальным данным достигают 230 миллионов - это больше половины от всей задолженности по выплате заработной платы на Харьковщине.

Оксана Глебова, работница Харьковского авиационного завода:

Мы опять никому не нужны. Ну как такое может быть, как можно угробить в Украине серийный завод, который производит уникальнейшие самолеты? Ну нигде нет таких самолетов, спросите кого угодно. Они и в Африке востребованы, вон Канада хочет их получить. Вот сейчас собираются платить половину октябрьской заработной платы, ну где ещё такое есть?

Этот вопрос поднимался президентом Зеленским в ноябре прошлого года. Тогда генеральный директор концерна «Укроборонпром» пообещал гаранту, что руководство планирует погасить долги по зарплате в течение шести месяцев. С тех пор работникам выплатили заработную плату только за несколько месяцев 2019 года. Сейчас «Укроборонпрому» дана очередная отсрочка в две недели, говорит Кучер.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Я мушу вже визнати, що в мене навіть з керівництвом «Укроборонпрому» - ми знаходимось на межі конфлікту фактично. Тому що та обіцянка, яка була дана президенту, вона на сьогоднішній день керівництвом не виконана. Ми встановили на з’їзді строки місяць. Була знову дана обіцянка - відверто кажу, що я в неї не вірю. Ми потиснули руки і я мушу витримати цей місяць.

Вот эти крылатые машины пылятся в сборочном цехе еще с 2014 года. Каждая в разной степени готовности. Всего, по словам главного инженера, фюзеляжей Ан-74 различных модификаций – 9 и 7 фюзеляжей - АН-140. К примеру, в этот красавец вложили 50% от его стоимости по контракту для Казахстана. Готов он по заводским технологиям на 85% и, чтобы поднять его в небо, надо еще 15-17 миллионов долларов, говорит Валерий Алейников. А эти великаны уже собраны - это тоже антоновские самолеты Ан-140 100. Один из них даже прошел полный цикл изготовления.

Валерий Алейников, главный инженер Харьковского авиационного завода:

По заводу был передан и эксплуатировался, имеет некоторую выработку ресурса - порядка 900 посадок. Второй находился на этапе заводских испытаний, был полностью собран, но в связи с тем, есть такое определение как комплектующие, которые эксплуатируются по ресурсу и не зависимо от того, эксплуатировался после расконсервации. Это в включение, в поток или совершение каких-то действий - они подлежат обязательной или замене, или капремонтам - это включая двигатель, воздушный винт и ряд систем.

Реализовать эти две крылатые машины - основная задача предприятия, и вот, по словам руководства ХАЗ, без поддержки государства сделать это невозможно.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Це два літака, які можна реалізувати. Якщо буде замовлення найближчим часом, ми зможемо отримати близько пів мільярда гривень. Зрозумійте, що пів мільярда гривень - це одразу погашення всієї заробітної плати і ще залишаються кошти для операційних потреб.

Завод пока фактически законсервирован, работники просто поддерживают его жизнедеятельность, и, по словам главного инженера, только появятся деньги - завод запустят сразу.

Валерий Алейников, главный инженер Харьковского авиационного завода:

Ми предприятие законченного полного цикла - единственное ПКИ. Это очень специализированное, значит мы не делаем - стойки шасси, мы не делаем двигатели, мы не делаем Авионику и там ряд систем. А все остальное, что касается крыла до установки. ПКИ - поолностью, фюзеляж - полностью и литейное производство, кузнечное, заготовительно штамповочное.

Встреча председателя ХОГА с руководством ХАЗа и авиационным коллективом завершилась договоренностью создать рабочую группу из сотрудников завода, чтобы Кучер вместе с ними встретился с руководством «Укроборонпрома» в случае, если за две недели ситуация не изменится. Пока оптимизма добавляет лишь то, что на первом в истории страны Всеукраинском съезде авиастроителей было объявлено, что в течение месяца будут подписаны контракты на изготовление Харьковским авиазаводом 13 самолетов. Тогда же было решено создать новую должность вицепремьера, который будет отвечать за авиацию.