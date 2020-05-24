Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии.

Топ-25 миллиардеров мира суммарно заработали 255 миллиарда долларов с 23 марта по 22 мая. Об этом сообщает Forbes в воскресенье, 24 мая.

За два месяца пандемии больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов.

Как пишет издание, акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. Таким образом Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей на четвертое.

Чуть меньше заработал основатель Amazon Джефф Безос - 29,9 млрд долларов, теперь его состояние оценивают в 146,9 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в мире.

На фоне пандемии выросла популярность торговых онлайн-площадок, что обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов.

После этого оно составляет 52,7 млрд долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Forbes пишет, что суммарное состояние 25 богатейших людей мира сейчас составляет около 1,5 триллиона долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.

Ранее сообщалось, что Топ-100 богатейших людей мира потеряли более $400 млрд из-за COVID-19.

За два месяца количество долларовых миллиардеров в мире сократилось на 20% - до 2253 человек.

Напомним, что глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд. Состояние Джеффа Безоса - богатейшего человека в мире, увеличилось на фоне рекордного роста стоимости акций компании.