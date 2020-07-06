Самые популярные суши в Харькове®

Японская кухня уже давно стала в один ряд с европейской, итальянской и грузинской, которые так любят украинцы. Еще каких-то десять-пятнадцать лет назад суши и роллы казались нам чем-то необычным и экзотическим, но сегодня они нашли отклик в сердцах многих жителей Харькова. Доставка суши в Харькове необходима для любого праздника, будь-то день рождение, международный женский день или просто долгожданная встреча с друзьями.

Какие ролы чаще всего заказывают харьковчане?

Сегодня, чтобы отведать японской кухни вовсе не обязательно бронировать столик в ресторане, достаточно всего лишь купить онлайн вкусные суши и дождаться бесплатной доставки. Среди большого изобилия суш в Харькове, можно выделить рейтинг тех, которые заказывают чаще всего.

Рол «Филадельфия»

Правда, в нем мало от самой Японии, это можно понять по названию. Придуман он был в одном из ресторанов Нью-Йорка, но носит такое название благодаря сливочному сыру, который пришел к нам родом из Филадельфии. Это идеальное сочетание воздушного сливочного сыры, свежего огурца, соленого лосося и идеально спелого авокадо. Заказать этот ролл можно на 23 августа или ботанический сад.

Рол «Калифорния»

Это один из самых привлекательных ролов в визуальном плане. Благодаря таким ингредиентам, как рис, красная игра, зеленый авокадо и огурец и розовый лосось, вы непременно захотите попробовать хотя бы кусочек! Этот ролл пришел к нам тоже из США, а придумали его из-за того, что одному из посетителей японского ресторана не понравился вкус нори.

Рол «Золотой дракон»

Название это рола объясняется тем, что драконы – это одни из ключевых существ в японской мифологии, говорить об этом можно долго, но куда приятнее заказать суши на проспект Гагарина или ХТЗ, и насладиться идеальным сочетанием. В состав этого рола входит нежный сыр филадельфия, кунжут, соус унаги, угорь, рис и авокадо.

Рол «Футомаки с лососем»

Часто бывает такое, что люди избегают футомаки-роллов, потому что предпочитают более привлекательные ролы, к примеру, ураками. Но это неправильная позиция, ведь, во-первых, рол выглядит довольно необычно, а, во-вторых, у него очень свежий и необычный вкус, который вы не перепутаете ни с чем. Розовый лосель, зеленый салат и желтый омлет томаго идеально сочетаются и дополняют друг друга. Заказать суши на Салтовке и этот рол в том числе вы можете прямо сейчас!