Сегодня состоится благотворительный онлайн-марафон, цель которого - собрать средства для спасения онкобольной девочки

29 мая 2020 г. 13:18
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У маленькой Василисы Пушкиной диагностировали рабдомиосаркому высокой степени риска - Н. Как сообщают организаторы благотворительного онлайн-марафона «Стрим сердца», в Украине вылечить такую болезнь шансов мало, но опыт его преодоления в зарубежных клиниках достаточно высок, потому они хотят сделать все возможное, чтобы собрать нужные средства и помочь девочке преодолеть эту болезнь. 

Сегодня, 29 мая, в 18:00 состоится большой благотворительный концерт, который будут транслировать медиагруппа НакипелоOn-Air Stream и Ukrainian Main Stream.

Трансляция будет проходить с трех локаций:

1. ХАРЬКОВ — ART AREA ДК
Dостоевсkий FM
BusiCama
MORJ | MOРЖ
Oleg Kadanov

2. КИЕВ — Ukrainian Main Stream
Junket
вагоновожатые

3. ХАРЬКОВ — Пресс-центр медиагруппы Накипело, куда пригласили врачей, экспертов и волонтеров, чтобы поговорить о важной и болезненной теме детской онкологии в Украине.

Участники разговора:

Андрей Пеньков (Andrey Penkov) - врач-педиатр, член Харьковской экспертной группы по поддержке медицинской реформы, кандидат медицинских наук.

Елена Хитрова - партнерша юридической компании ILF, адвокат по медицинскому праву, соавтор из ключевых нормативных актов по реформе финансирования системы здравоохранения.

Елена Шержукова (Olena Sherzhukova) - волонтер, основательница украинской федерации борьбы против рака, координатор-аналитик платформы «Вместе против ковид».

Tatyana Grida - Руководитель проекта Прекрасные носы. Больничные клоуны. Харьков.

Мария Чупинина - соучредитель и председатель совета некоммерческой общественной организации «ДОБРОТАК»

Стихи Сергей Жадан 

Модераторка встречи - деятель культуры, арт-директор, мама двух дочерей Алена Воробьева (Alena Vorobiova), которая сейчас борется с онкозаболеваниями.

 

 

 

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