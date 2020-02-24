Сегодня украинцы празднуют начало Масленицы

24 февраля 2020 г. 10:10
Источник: Укринформ
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Сегодня начинается Масленица, или Сыропустная неделя — последняя неделя перед Великим постом. Название «Масленица» связана с тем, что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные продукты, зато молочные — молоко, масло, сметану, а также яйца, еще можно было употреблять.

Известно, что Масленицу праздновали в Украине еще в дохристианские времена, и она была посвящена почитанию Солнца. С введением христианства все языческие обычаи постепенно искоренялись, однако традиция праздновать Масленицу осталась. Последняя неделя мясоеда имел несколько названий — Масница, Сыропустная неделя, Загальница, Ножковое заговенье, Колодий.

Основной обрядовой едой Масницы в украинцев были вареники с творогом, которые подавались к столу с маслом или сметаной. Пекли также гречневые блины, заправленные смальцем. Вообще, Масленица считалась женским праздником, хотя участие в нем могли принимать и мужчины. В это время широко практиковались “погостини”. Женщины, собравшись в группы, отмечали в понедельник «начало Масленицы».

 

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