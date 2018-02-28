Премьера эксцентричной музыкальной комедии "Шерлок женился" в Харькове.

"Шерлок женился". Впервые на сцене Харькова презентуют эксцентричную музыкальную комедию о Шерлоке Холмсе. Режиссер Алексей Дугинов, признается, что не хочет повторять уже достаточно известные образы детектива, хочет отойти от шаблонов и создать собственный образ Шерлока, который запомнится харьковчанам надолго.

Алексей Дугинов, режиссер-постановщик

Сюжетная линия главных героев - она не нарушена, то есть по пьесе действительно присутствует вот эта история о том, что главный герой ведет расследование. Да, оригинальная пьеса, то есть, он ведёт расследование, с кем завтракала его жена. Казалось бы, бытовая ситуация, но даже здесь ведётся следствие.

После почти десятилетнего перерыва в сотрудничестве с театром за создание костюмов к спектаклю взялся известный украинский модельер Константин Пономарёв. Дизайнер признается, сначала встал вопрос, где же все-таки разворачиваются события.

Константин Пономарёв, дизайнер-модельер, автор костюмов

И мы поняли, что Англия всё-таки будет более забавной, как бы учитывая, что это всё - таки комедия, хотелось, чтобы уже с появления актёра на сцене и уже зрителю было весело, то есть, то, что он увидит, вызывало у него добрую улыбку. Поэтому иллюзии в сторону немножко викторианского стиля, немножко стиля королевы у женщин, отсюда строгий Холмс.

В совместном проекте на сцене будут играть солисты оперы харьковского театра оперы и балета им. Лысенко и актеры театра "Мадригал". Главные роли Холмса и Ватсона выполнят Владислав Кулёв и Константин Новиков.

Владислав Кулёв, актер театра "Мадригал", исполнитель роли Холмса

Образ очень сложный, как по мне, но он настолько интересный, что он захватывает. Он поселяется в тебе, он буквально рождается сразу и шаг за шагом, крупица за крупицей- он складывается. И если признаться честно, наверное - это один из самых интересных героев моих.

Что также интересно, признаются организаторы, это будет первый опыт актеров в работе с симфоническим оркестром - они будут петь под живую музыку. Константин Новиков рассказывает, что с Владиславом Кулёвым они играют вместе уже не один год, но именно эти роли раскрывают их талант совсем с другой стороны, признается актер.

Константин Новиков, актер театра "Мадригал", исполнитель роли Ватсона

С одной стороны, зрителю это будет интересно, понятно и близко. Потому что каждый с таким сталкивается в своей жизни, в принципе, в той или иной мере. Но с другой стороны, это бытовая ситуация, которую нужно сыграть так, чтобы зритель за нами пошел, зрителю было интересно приходить и в первый, и во второй, и в десятый раз.

Общий стиль костюмов Константин Пономарёв описывает как "Лондон от эдвардианских времён до 1960-х". По словам модельера для каждого героя придумали свои изюминки. Были и довольно интересные истории при создании костюмов.

Константин Пономарёв, дизайнер-модельер автор костюмов к спектаклю

Разрыв мозга для любого дизайнера, ладно, мы решаем эту задачу. Но тут мне приводят миссис Хадсон, которая... Ну у нас есть две актрисы, играющие миссис Хадсон. Одна хороша своими формами, другая хороша своим ростом, но дело в том, что формы и вот этот вот рост - они никак не совместимы.

Премьера спектакля пройдет в малом зале оперного театра 6, 21 и 26 марта.