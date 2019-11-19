Школьников учат обращению с животными

В КП «Центр обращения с животными» создали брошюру, в которой рассказывают детям, как правильно вести себя с домашними и бездомными животными. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Также теме правильного обращения с четверолапыми было посвящено собрание, которое сотрудники приюта провели 18 ноября в общеобразовательной школе №79.

В нем приняли участие инспекторы патрульной полиции, работающие по программе «Школьный полицейский», и учащиеся.

По словам сотрудников центра, целью мероприятия было оказать методическую помощь офицерам полиции в формировании у школьников навыков бесконфликтного поведения с домашними и бездомными животными.

В ходе встречи школьникам и полицейским раздали новые тематические брошюры.