Силовики провели обыски у топ-чиновников горсовета

Служба безопасности Украины накануне провела обыски у подчиненных мэра Харькова Геннадия Кернеса. По информации собственных источников в правоохранительных органах, обыски в Харьковском горсовете проводятся в рамках расследования с внедрением в городе единого электронного билета. С обысками правоохранители пришли в служебный кабинет вице-мэра - заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.

Факт обысков Водовозов подтвердил. Говорит, к нему в кабинет действительно приходили следователи, прокуроры и работники СБУ. Однако больше комментировать по телефону отказался. Для получения информации сказал обращаться с официальным письмом.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города

Провелися і провелися. Це було не СБУ, а слідче управління Новобаварського району. Разницю чуєте? - З якого приводу були? - Я не буду це коментувати. І я вчора відповів одному із журналістів, що я брєдятіну та глупості не коментую. Із пальця висосаний, нє о чьом разговор

Также правоохранители провели обыски в служебном кабинете еще одного топ-чиновника мэрии - директора Департамента инфраструктуры города Сергея Дульфана. Однако, получить комментарий от него по поводу обысков не удалось. На телефонные звонки директор Департамента инфраструктуры города в течение дня не отвечает.

По информации соцсетей, несколькими днями ранее правоохранители уже приходили с обысками в помещение КП "Харьковпасс" и в частную компанию, которая связана с разработкой Единого электронного билета. Не отрицают факт обысков и в КП "Харьковпасс". Говорят, правоохранители только забрали некоторые документы.

Никаких комментариев по поводу обысков в пресс-службе мэрии пока не дают.

Вместе с этим сегодня во время брифинга в облгосадминистрации губернатор Алексей Кучер подтвердил - ему известно, что обыски в мэрии действительно проводились. Они связаны с расследованием уголовного производства по факту возможной растраты средств при введении в городе системы Е-тикет.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Мені відомо, що обшуки проводились. Оскільки проводились обшуки, значить наявне кримінальне провадження відповідне. І воно розслідується органами відповідними і якщо було прийняте рішення слідчим суддею надати можливість провести обшуки, то значить достатньо було підстав для того, щоб вилучати відповідні документи, а далі вже покаже час, чи дійсно там винуватий хтось у розкраданні коштів чи ні

На момент выхода сюжета в эфир официальных комментариев по поводу обысков у топ-чиновников мэрии региональное управление Службы безопасности Украины в Харьковской области не дает. Говорят, возможно комментарий будет позже. Сотрудничают ли фигуранты обыска со следствием, пресс-секретарь управления также пока не говорит.