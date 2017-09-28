Скандал с покупкой чешских троллейбусов. Во сколько они обошлись Харькову и по каким ценам покупают похожие в других городах?

Информацию о пополнении троллейбусного парка в Харькове разместили на сайте горсовета накануне. В мэрии отчитались, приобрели 10 чешских троллебусов: пять одинарных и столько же двойных. Часть из них уже курсируют по городским маршрутам и прослужат не меньше 10 лет, пообещали в "Троллейбусном депо №2".Однако эта новость, а точнее цены, по которым были закуплены чешские троллейбусы вызвала массу обсуждений среди харьковчан еще весной. В частности, антикоррупционеры опубликовали расследование. Коммунальное предприятие «Троллейбусное депо № 2» купило у чешской фирмы MVO Invest 10 б/ушных троллейбусов Skoda почти за двадцать миллионов гривен. Об этом стало известно из данных, опубликованных на портале системы электронных закупок «Прозорро». При том, что транспортникам из Сум по такой же стоимости удалось сторговаться за новые троллейбусы, в Ивано-Франковске и других городах покупали троллейбусы-Skoda по цене от 600 тысяч до миллиона гривен за 1 троллейбус.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Якщо говорити про вартість, я приведу приклад Херсону, там де 1,1 мільйона гривень за тролейбус пропонувала фірма, яка виграла тендер, і громадськість дуже сильно обурилась, тому що вона порахувала, що вартість 1,1 мільйони гривень. Не 2, як у Харкові, а 1,1 - це дуже багато. Тому що Рівне купляє такий тролейбус, ось як Харків купив і презентував, Рівне купує за 670 тисяч гривень.

Ранее чиновники уверяли, все дело в "начинке", поскольку закупленный подвижной состав для Харькова отличается от тех, которые приобрели в других регионах своим высоким качеством. Троллейбусы не новые, отмечают они, но все - после капитального ремонта. Однако, уверены в Харьковском антикоррупционном центре, властьимущие лукавят, поскольку техническая тендерная документация во всех городах одинаковая.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Те, що Харківська міська влада каже, що інші міста покупають інші тролейбуси - ні. Вони теж покупають після капітального ремонту - 2015-й, 2016-й роки, мають пройти ці тролейбуси ремонт і вони переправляються у Харків, Запоріжжя і так далі. Капітальний ремонт зазвичай замовляється один і той же самий, що Харків, що Херсон, що Запоріжжя. Для чого - щоб було більш-менш комфортно мешканцям пересуватись цим тролейбусом.



Тем временем, закупками чешских б/ушніх троллейбусов уже заинтересовались правоохранители. По данному факту по заявлению представителей Харьковского антикоррупционного центра полиция уже открыла уголовное производство.