Скандал вокруг реконструкции сада Шевченко: Харьков лишили «визитки» - каскадного фонтана

Так известный "Каскад" выглядит на презентационном видео горсовета, которое было опубликовано накануне. А так - в реале. Пока что. Ведь после реконструкции изменится сама суть одной из самых известных харьковских "визиток". Вместо фонтана здесь после завершения реконструкции будет просто лестница.

С официального сайта Харьковского горсовета

На «Каскаді» ведуться будівельно-монтажні та оздоблювальні роботи. На майданчику перед спуском працюватимуть два фонтани, самі сходи облицюють гранітом, і по них вода не тектиме

Эта новость ошеломила горожан. Часть людей просто не понимает, почему их даже не предупредили о такой революционной реконструкции, ведь она исказит эту историческую местность.

Лариса Литвиненко, учительница

Это была такая изюминка Харькова, как бы Ниагарский водопад, какое-то, вот, счастье. Почему? Кто это вот так вот, захотел - и всё, без объявлений – тихо напали, как, извините, фашисты.

Сергей Плиз, частный предприниматель

Это мой район. В детстве мы здесь катались на санках всё время. А потом, когда уже выросли – ходили, встречались с любимыми женщинами.

Лилия Раевнева, студентка архитектурного факультета

Я видела проект, который собираются сделать. Я думаю, что это не совсем то, что надо именно Харькову. Потому что как бы конструктивная схема – это вообще не подходит под парк Шевченко. Я думаю, что лучше бы они сделали «Каскад», восстановили то, что было, и это было бы гораздо лучше, чем сейчас придумали.

Александр Горбатов, работник театра

Я против. Лицо Харькова надо сохранять, иначе мы превратимся в очередной Евростандарт, и ничего своего. Я сторонник того, чтобы старые здания оставались такими, какими они были изначально задуманы.

Хотя еще в 2018 году в интервью коммунальным СМИ в горсовете говорили о том, что происходит реконструкция «Каскада».

Игорь Терехов, 1 вице-мэр

«Каскад» приобретет абсолютно уникальный вид, это будет одна из жемчужин города Харькова.

Почему уникальный «Каскад» решили свести к банальной лестнице, сейчас в мэрии не комментируют. В частности, чья это инициатива - городской власти или архитекторов - непонятно. Известно, что разработкой проектной документации занимался черниговский предприниматель, архитектор Артем Прощенко. За что он получил почти полтора миллионы гривен. Интересно, что в целом он подписал уже шесть контрактов с харьковской властью - это работы в саду Шевченко и парке «Юность», и только один выигранный региональный тендер - работы в Нежине.

Сам Прощенко ни на звонки, ни на обращения в соцсетях не отвечает, хотя публично неоднократно выступал именно за сохранение исторического облика архитектурных памятников, в частности, зданий на Андреевском спуске в Киеве.

Всего на реконструкцию «Каскада» планировалось потратить более 52 миллионов гривен. Общая сумма реконструкции сада Шевченко уже "перевалила" за полмиллиарда. При этом, по оценке общественных антикоррупционеров, большая часть тендеров - сомнительные, так как проводились по завышенным расценкам, а фаворитами становились либо фирмы, близкие к местной власти, либо имеющие признаки фиктивности.

Сами же сроки открытия обновленного сада неоднократно сдвигались.