Скончался бывший начальник харьковского метрополитена

09 января 2019 г. 10:38
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9 января на 82-м году жизни скончался Почетный гражданин Харькова Леонид Алексеевич Исаев.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в связи с его кончиной Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким.

«Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Из жизни ушел человек, чье имя неразрывно связано с историей Харькова, большой труженик, который внес неоценимый вклад в развитие инфраструктуры родного города.

Сегодня вместе с вами скорбят тысячи людей – коллеги и ученики Леонида Алексеевича, для которых он был примером и наставником. Память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в соболезновании.

Справка. Леонид Алексеевич Исаев родился 17 апреля 1937 года.

После окончания технического училища №1 работал слесарем на Харьковском турбинном заводе. Служил в рядах Советской Армии на Черноморском флоте, работал в паровозном депо «Октябрь» ЮЖД поездным кочегаром, помощником, а затем машинистом электровоза. В 1984-2002 гг. Леонид Исаев занимал должность начальника Харьковского метрополитена.

В частности, благодаря ему Харьковский метрополитен занял ведущее место по всем технико-экономическим показателям среди профильных предприятий ближнего и дальнего зарубежья, отметили в горсовете.

Исаев неоднократно избирался депутатом местных советов: был депутатом Харьковского областного совета, председателем постоянной комиссии, членом исполкома Харьковского городского совета. 

С апреля 2002 года был избран народным депутатом Украины IV созыва.

С марта 2006 г. был избран народным депутатом Украины V созыва.

Леонид Исаев награжден Знаком «Почетный железнодорожник» (1986). Заслуженный работник транспорта Украины (1996). Почетный работник транспорта Украины (2002). Награжден орденом «За заслуги» III ст. (1997).

 

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