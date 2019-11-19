SkyUp возобновит полеты из Харькова в Париж

Авиаперевозчик SkyUp 3 апреля 2020 года возобновит выполнение полетов из Харькова в Париж.

В систему бронирования внесены рейсы авиакомпании с апреля по октябрь с частотой два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Они будут выполняться в аэропорт Бове, который расположен в 70 км от французской столицы и используется лоу-костами Wizz Air и Ryanair.

Минимальная цена авиабилетов с учетом перевозки только ручной клади начинается от 2200 грн в одну сторону (80 евро) и от 4400 грн в обе стороны (160 евро).

Рейсы Харьков-Париж в основной аэропорт французской столицы Шарля-де-Голля SkyUp выполнял с 14 июня по 6 сентября. Первоначально они должны были осуществляться два раза в неделю, однако SkyUp сократил частоту до одного рейса в неделю, объяснив это коммерческими причинами.

Расписание рейсов Харьков — Париж (Бове) SkyUp:

Вылет: 14:10, прилет: 16:55 (вторник, пятница)

Расписание рейсов Париж (Бове) — Харьков SkyUp:

Вылет: 17:55, прилет: 22:15 (вторник, пятница)