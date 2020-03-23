Служба такси "30-40" регулярно проводит дезинфекцию автопарка

С 13 марта такси "30-40" проводит дезинфекцию всех автомобилей собственного автопарка. Во время процедуры специальным дезинфицирующим средством обрабатываются контактные поверхности такси, и, прежде всего, дверные ручки. Кроме того, при помощи специального прибора озонируется салон автомобиля.

"Для дезинфекции автомобиля компания приобрела четыре озонатора. В основе технологии очистки – использование газа озон (O3). Согласно характеристикам, это оборудование позволяет уничтожать все известные микроорганизмы, в том числе, бактерии и вирусы, а также устраняет неприятные запахи в салоне, если такие есть. Преимущество озонатора в том, что он, в отличие от химической обработки, не оставляет в салоне токсичных элементов, позволяет за короткое время обработать салон и после обработки при проветривании озон быстро превращается в кислород (O2)", – сообщил учредитель службы Руслан Сайфулин. И добавил, что водители автопарка службы регулярно проходят медосмотр.

Руслан Сайфулин отметил, что решение о дезнифекции автомобилей было принято после того, как заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко подтвердил первый в Украине зафиксированный случай заболевания коронавирусом COVID19.

"Мы понимаем, что у потребителей растет напряжение, вызванное возможностью и рисками дальнейшего распространения коронавируса. Мы также понимаем, что даже элементарные действия, например, дезинфекция дверных ручек автомобиля, могут, принести свои плоды и буквально защитить здоровье пассажиров и, насколько это возможно, предупредить распространение вируса. К сожалению, у нас нет информации, предпринимают ли другие операторы рынка такси Харькова и Украины подобные или иные меры защиты. Но, в любом случае, мы бы хотели призвать все службы быть консолидированными и действиями доказывать, что в нашей стране сфера перевозок такси должна и может быть социально ответственным бизнесом", – подчеркнул Руслан Сайфулин.

Он еще раз обратил внимание, что процедуру дезинфекции проходят собственные машины автопарка: их легко отличить по брендированным наклейкам "30-40" на кузове такси. Учредитель службы также сообщил, что при заказе авто через call-центр и короткий номер "30-40" потребители могут попросить оператора подать брендированный автомобиль как класса "Эконом", так и класса "Стандарт". А при заказе такси через мобильное приложение Etaximo можно выбрать брендированное авто по фото, и, что особенно важно, выбрать авто можно еще до оформления заказа. Кроме того, в настоящее время компания рассматривает возможность проведения еще одной процедуры – кварцевания административных и технических помещений, добавил Руслан Сайфулин.