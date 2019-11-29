Смертельное ДТП на Сумской: кассационную жалобу защиты Дронова вернули на доработку

Кассационный уголовный суд оставил без движения жалобу на приговор Геннадию Дронову, осужденному за совершение смертельного ДТП на Сумской с шестью погибшими.

Соответствующее постановление было опубликовано в Едином реестре судебных решений 27 ноября.

Верховный Суд, рассмотрев кассационную жалобу защитника осужденного Дронова, адвоката Токарева Г. В. на приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года, постановил вернуть кассационную жалобу защитнику на доработку.

Также суд предоставил защитнику 15-дневный срок для устранения в поданной жалобе недостатков.

Как сообщалось, ранее суд также оставил без движения кассационную жалобу защитника второй осужденной по данному делу, Зайцевой Елены.

Ее адвокату, Плетневой Юлии, также вернули кассационную жалобу для устранения в ней недостатков, предоставив тот же срок в 15 дней.

Напомним, кассационные жалобы были поданы адвокатами Геннадия Дронова и Елены Зайцевой - участников смертельного ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября, и в котором погибли 6 человек и пятеро пострадали.

Каждого из обвиняемых по делу суд первой инстанции приговорил к 10 годам лишения свободы.

Приговор осужденные обжаловали, однако Харьковский апелляционный суд оставил его без изменений в части срока назначенного им наказания.