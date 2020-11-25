Список российских паспортов, которые не признаются в Украине, стал больше

25 ноября 2020 г. 15:41
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной. Эта мера касается преимущественно жителей оккупированного Крыма и Донбасса. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Отметим, ранее согласно распоряжению Кабинета министров, не признавались российские паспорта, выданные органами миграционный службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Именно в этих органах жители оккупированного Донбасса получают паспорта России.

Теперь же не будут признаваться документы, выданные и в других населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Кроме того, не будут признаваться заграничные паспорта, выданные в Краснодарском крае. Здесь документы в основном оформляют крымчане.

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