Стало известно о состоянии 14-летней девочки, попавшей под трамвай

Четырнадцатилетняя харьковчанка, которую накануне сбил трамвай, находится в очень тяжелом состоянии в одной из харьковских больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Богдана Федака.

По его словам, пострадавшая девочка находится в очень тяжелом состоянии - в коме.

Напомним, вчера, 7 апреля, около 18-15 на проспекте Героев Сталинграда,15 трамвай 5-го маршрута сбил 14-летнюю девочку.

По данным полиции, девочка выбежала на рельсы перед двигавшимся на зеленый сигнал светофора трамваем. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавшую в бессознательном состоянии и с травмой головы доставили в больницу.