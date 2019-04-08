Стало известно о состоянии 14-летней девочки, попавшей под трамвай

08 апреля 2019 г. 16:37
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Четырнадцатилетняя харьковчанка, которую накануне сбил трамвай, находится в очень тяжелом состоянии в одной из харьковских больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Богдана Федака.

По его словам, пострадавшая девочка находится в очень тяжелом состоянии - в коме.

Напомним, вчера, 7 апреля, около 18-15 на проспекте Героев Сталинграда,15 трамвай 5-го маршрута сбил 14-летнюю девочку.

По данным полиции, девочка выбежала на рельсы перед двигавшимся на зеленый сигнал светофора трамваем. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавшую в бессознательном состоянии и с травмой головы  доставили в больницу. 

 

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